Picchetto d’onore per la prima donna in divisa che sposa un’altra donna

Una delle spose indossava la divisa dell'Arma dei Carabinieri, l'altra in abito bianco. Elena Mangialardo e Claudia De Dilectis si sono unite civilmente il 18 luglio a Cefalù, qui si sono conosciute e innamorate, 8 anni fa. Un quadro che sconfigge tutti i pregiudizi di che riguardan l’omofobia in alcuni ambiti come l’arma. Questa è la prima volta che una donna sposa un’altra donna seguendo tutto il cerimoniale dell'Arma. Elena, 33 anni, è vicebrigadiere in servizio a Roma, ha sposato la sua compagna in alta uniforme. Per loro anche il picchetto d'onore con tanto di colpo di sciabola. All'arrivo delle due spose, i militari si sono messi sull'attenti e sulle note di Gabriel's Oboe di Ennio Morricone, sotto un ponte di spade, hanno atteso il loro passaggio mano nella mano. Intervistate da Palermo Todaym hanno dichiarato: "Finalmente spose, abbiate il coraggio di amare".

Le due spose hanno poi raccontato l’origine e l’evoluzione del loro amore, nato proprio a Cefalù, in Sicilia: "Lì i nostri occhi si sono incrociati 13 anni fa e non hanno più smesso di cercarsi - racconta Claudia a PalermoToday - fino a ritrovarsi. Ad oggi condividiamo il nostro amore da 8 anni ed è ancora tutto come il primo giorno. Speriamo che il nostro matrimonio sia solo un monito per tutti ad avere il coraggio di amare. Ci auguriamo che tutto ciò possa servire a far vedere semplicemente la forza dell'amore nonostante tutto. Non vogliamo essere le prime donne, la prima donna in divisa, la prima donna imprenditrice o quant'altro, ma una coppia come tante che porta dentro di sé le proprie battaglie di vita trionfando con l'amore".