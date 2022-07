Il caldo ci rende sempre più nervosi

Il troppo stroppia in tutto, anche nella temperatura. Troppo caldo fa male anche gli esseri umani. Non sono solo le piante che appassiscono sotto il troppo sole, ma anche noi facciamo difficoltà a sopportare le altissime temperature. La crisi climatica distorce il comportamento umano, ci rende peggiori.

Il nostro organismo non è preparato a sopportare per troppo tempo temperature superiori ai 35°C: molti studi dimostrano che il caldo eccessivo fiacca l’organismo, facendo calare le sue prestazioni in vari campi e rendendoci meno produttivi. Il calore eccessivo è connesso anche ad un aumento dell’aggressività e a minori abilità cognitive. A lungo andare gli effetti sono evidenti. Gli scienziati stanno osservando da più di un secolo le difficoltà degli esseri umani a sopportare il troppo caldo. Uno studio condotto qualche anno fa da un gruppo di psicologi ha osservato delle conversazioni fra coppie di studenti che non si conoscevano, svolte in una stanza dove il termostato era stato impostato ogni volta a temperature diverse. Poi è stato chiesto ai partecipanti all’esperimento di ‘quantificare’ il livello di ostilità che hanno percepito durante le conversazioni: il risultato dice che gli studenti che hanno chiacchierato a una temperatura più alta si sono mostrati automaticamente più aggressivi rispetto a quelli che si sono ritrovati a discutere a una temperatura più sopportabile. Purtroppo non è facile valutare scientificamente la connessione tra caldo e aggressività, mentre rimane evidente la connessione tra caldo e minori performance cognitive. Basti pensare agli studenti in sessione estiva: una ricerca condotta lo scorso anno nelle scuole statunitensi ha messo in evidenza come gli studenti che sostengono gli esami in un giorno particolarmente caldo (32°C circa) hanno il 10% di possibilità in meno di superarlo rispetto a quelli che lo sostengono in un giorno più fresco (coni 24°C circa). In questi giorni allora dovrebbe essere impossibile fare qualsiasi attività che richieda concentrazione, viste le temperatura!