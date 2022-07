Elisa Esposito insegnante di corsivo a tempo pieno, lascia il vecchio lavoro

Elisa Esposito è l’insegnante di corsivo per eccellenza. Se prima di fronte a sé aveva una carriera da make up artist, attività in cui si voleva specializzare dopo il diploma da estetista, con la fama i suoi piani sono cambiati. Elisa, 19 anni, ha deciso di sfruttare il suo talento come creator di TikTok: "Ho lasciato da parte questo progetto - spiega in un'intervista rilasciata a Di Più - Voglio concentrarmi sui miei video. Poi ho in programma molte ospitate nei locali e nelle discoteche. Ne ho già fatte un paio e sono incredibili: vedere tutte quelle persone che mi aspettavano, che volevano farsi la foto con me, mi ha messo un po’ d’ansia ma mi è piaciuto tanto".

La corsivo mania è scoppiata da qualche mese e lei ha saputo cavalcare l’onda, con la sua ironica parlata milanese, anche se non tutti hanno capito che si tratta di una buffa presa in giro: "Molti non hanno capito che il corsivo è qualcosa di ironico: non è che io parlo davvero così. E quindi mi hanno tempestato di insulti e perfino di minacce. Mi ha colpito, ma sto imparando a farmi scivolare tutto addosso", racconta la ragazza. La prof di corsivo avrebbe ricevuto anche un invito a entrare nella casa del Grande Fratello Vip, proposta che però avrebbe rifiutato a suo dire: “Mi hanno chiamato e ho detto chiaramente di no. Questo perché al momento non voglio partecipare a questo tipo di programmi televisivi perché non mi piacciono". Niente reality quindi, ma solo TikTok e Onlyfans per apprezzare la sua parlata e la sua simpatia.