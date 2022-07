Che fine ha fatto Giovanni Muciaccia di Art Attack?

Di recente è stato uno dei protagonisti del Nerd Show di Bologna, città in cui è diventato una presenza fissa anche per la conduzione del premio “Voci animate”, dedicato ai doppiatori italiani.

Muciaccia ha raggiunto la fama soprattutto grazie all’imitazione di Fiorello: “La prima volta che mi ha fatto l’imitazione mi ha chiamato al telefono, non l’ho riconosciuto e mi trovato a Londra a girare Art Attack. Avere Fiorello che ti imita in prima serata, di fronte a milioni di persone, è stata un’emozione ma anche una grande pubblicità. Ha permesso di farmi conoscere ad un pubblico più adulto. Fu un tributo che non mi aspettavo e sono diventato un tormentone”.

Oggi il maestro di Art Attack realizza contenuti video e digitali per le aziende che lo contattano grazie alla sua abilità nel semplificare le cose. Muciaccia ha scritto il libro “Attacchi d’arte contemporanea”, pubblicato nel 2021.

I suoi fan sono sia grandi che piccoli. “Io arrivo a coprire quelle generazioni che vanno dagli attuali dodicenni fino a chi ha 34-35 anni. C’è chi ha vissuto Art Attack ma anche chi lo scopre oggi perché comunque le registrazioni continuano a essere molto condivise o anche perché quello che facevamo viene raccontato dai più grandi a chi è più piccolo. Credo che sia stato realmente un programma all’avanguardia perché i tutorial sono un prodotto che attrae molto”, spiega Muciaccia al Corriere.

“Sono sempre andato dove mi ha portato la vita e Art Attack rimarrà un programma che ha segnato la storia della televisione italiana”, e non possiamo che dargli ragione. “Ffffatto?!”.