Come mai se stai troppo in acqua le dita raggrinziscono?

Quando stiamo a lungo in acqua le nostra dita diventano tutte grinzose, e spesso questo viene usato come segnale per uscire dall’acqua. Gli scienziati si sono occupati diverse volte delle cause del fenomeno, arrivando a concludere che ci fosse un valido motivo per cui questo avvenisse. la controprova è che in caso di danni al sistema neuronale, le dita non raggrinzivano più. Ma qual è il motivo per cui succede? Pare che le pieghette sulle dita ci consentano di avere una una presa salda su oggetti bagnati, esattamente come l’abbiamo quando gli oggetti sono asciutti.

Questa ipotesi è stata dimostrata nel 2013 da uno studio dell’Università di Newcastle che ha valutato l’importanza di questa capacità del nostro corpo. Riuscire ad afferrare saldamente qualcosa di sommerso o molto bagnato mentre si cacciava, ad esempio un tempo avrebbe potuto fare la differenza tra la vita e la morte. Il nostro corpo comanda di dare inizio alla trasformazione della pelle degli arti, non è quindi una semplice risposta passiva all’ambiente in cui siamo immersi. Quando le dita sono raggrinzite non perdiamo sensibilità tattile, per cui in generale le nostre performance rimangono invariate, anche in acqua. Questa reazione è stata quindi una deriva evolutiva presa per pescare meglio o cacciare e raccogliere cibo in ambienti particolarmente umidi. Avere le pieghe alle dita non è pericoloso e non è un buon motivo per fare uscire i bimbi dall'acqua, ma se avete bisogno di una buona scusa, questa è perfetta in effetti.