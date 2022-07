Il primo micro orto spaziale italiano è stato lanciato in orbita

L'Esa ha lanciato nello spazio il primo micro-orto creato dall'Enea, si chiama Green Cube ed è un minuscolo orto spaziale lanciato in orbita con il volo inaugurale del nuovo vettore Vega-C dell’Agenzia Spaziale Europea dalla base di Kourou, in Guyana francese, insieme al satellite scientifico Lares2 e ad altri cinque nano-satelliti. Il micro-orto, che misura 30 x 10 x 10 centimetri, è stato progettato da un team di scienziati italiani dell’Università Federico II di Napoli e Sapienza Università di Roma. GreenCube è basato su coltura idroponica a ciclo chiuso e dotato di sistemi di illuminazione specifica, controllo di temperatura e umidità per adattarsi allo spazio. “Green Cube — spiega Luca Nardi del Laboratorio Biotecnologie di Enea — è in grado di garantire un ciclo completo di crescita di microverdure selezionate fra le più adatte a sopportare condizioni estreme per 20 giorni di sperimentazione”. L’idea di lanciare verdure nello spazio nasce dall’esigenza di dare supporto agli astronauti che si trovano in missione, ad esempio: “La ricerca spaziale — prosegue Nardi — si sta concentrando sullo sviluppo di sistemi biorigenerativi per il supporto alla vita nello spazio; le piante hanno un ruolo chiave come fonte di cibo fresco per integrare le razioni alimentari preconfezionate e garantire un apporto nutrizionale equilibrato, fondamentale per la sopravvivenza umana in condizioni ambientali difficili”. Contemporaneamente è stato creato un mini-orto identico che rimarrà sulla Terra per valutare la risposta delle piante alle condizioni di stress estremo e la crescita delle microverdure in orbita per usarle come alimento fresco ed altamente nutriente nelle future missioni.