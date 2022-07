Sharon Stone: lo scatto in topless che rivendica la belelzza delle imperfezioni

Sharon Stone non è solo una grande attrice, ma con il tempo si è rivelata anche una grande donna, capace di dare lezioni di self empowerment e amore per se stessi, difetti compresi. Con l’ultimo scatto in topless pubblicato su Instagram vuole rivendicare ancora una volta la sua età, 64 anni, con tutti i segni che comporta sul suo corpo, rendendolo sinceramente bello. In passato l’attrice ha voluto raccontare dell’esperienza passata dell’aborto, fatta più di una volta a causa di un problema di salute, del tumore poi rimosso, dei lutti familiari che ha subito e anche della chirurgia estetica (con tutte le sue implicazionei psicologiche). Insomma ha condiviso tanto con i fan, nella speranza di far vedere al mondo che i problemi toccano tutti, anche quelli che sembrano più forti e potenti. Nella caption del post l’attrice scrive: “Gratefully imperfect on a Perfect Day”, "Grata e imperfetta in un giorno perfetto", una frase che vuole celebrare la perfezione della Terra e di una semplice giornata di estate, nonostante i segni dell’età sul corpo, assolutamente secondari rispetto al resto. Un messaggio importante per tutti coloro che rincorrono la perfezione estetica a discapito di valori più importanti, un messaggio che acquista maggiore valore proprio perché arriva da un sex symbol come lei, 30 anni dopo la celebre scena di Basic Instinct che ha fatto sognare tutti gli uomini del mondo e di cui lei era protagonista. Oggi il tempo è passato, mentre la sua bellezza, seppur nella sua imperfezione, no.