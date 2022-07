Fa troppo caldo? sfrutta alcune strategie della mente per stare meglio

Il caldo assurdo di queste settimane ci sta facendo pensare: siamo spossati e stressati. La psicologa Annamaria Cebrelli ha rivelato al portale greeMe quali sono alcuni semplici trucchi da mettere in pratica per sopravvivere a questo clima. Si tratta di alcuni consigli che daranno beneficio sia al corpo che alla mente. Il caldo è reale, ma la sua percezione è dovuta ai circuiti neuronali, in parte quindi è anche colpa nostra se sentiamo così caldo; l’idea del caldo ci perseguita e infastidisce, facendoci sentire più caldo ancora. Attuando alcune piccole strategie sarà possibile dormire meglio, ad esempio, e senza ricorrere al condizionatore e magari rimanere in città con il sorriso.

Ecco 4 aspetti che forse non avevi considerato e su cui concentrarti:

Nei mesi estivi ci sono molte meno persone in giro: cinema, negozi, musei, ecc., sono tutti molto meno affollati

Si perde molto meno tempo in coda e attese inutili, proprio a causa del primo aspetto

e attese inutili, proprio a causa del primo aspetto I ritmi di lavoro (a meno che non facciate lavori stagionali) sono molto più blandi. La maggior parte delle aziende chiude i battenti ad agosto e chi resta in ufficio lavora sicuramente meno

Si ha più tempo: le giornate sono più lunghe e le lunghe ore di luce permettono di fare grandi passeggiate nel verde e godersi la natura.

In generale nei mesi estivi sembra di essere un po’ fuori dal tempo e ci si sente in vacanza anche se si resta in città. La mentalità per godersi i mesi estivi, nonostante la calura è fondamentale e ci farà stare meglio se saremo bravi a restare positivi.