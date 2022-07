Palinuro: due cani bagnini salvano la vita a 5 giovani

Un pedalò con 5 ragazzi a bordo stava per affondare, fortunatamente due cani da salvataggio sono intervenuti per salvare la comitiva. È accaduto a Palinuro, nel salernitano, qui 5 giovani tra i 25 e i 30 anni erano usciti per una gita in pedalò. A 250 metri dalla riva il pedalò ha iniziato ad affondare per ragioni ancora misteriose, è rimasta a galla solo un quarto della piccola imbarcazione- Una delle ragazze presenti a bordo era particolarmente spaventata perché non sapeva nuotare, ma i ragazzi hanno dovuto comunque gettarsi in acqua e rimanere appesi all’unico punto del pedalò rimasto a galla. Si sono sbracciati e i primi a vederli sono stati Dylan e Vita, due cani in servizio presso la Scuola Italiana Cani di Salvataggio di Palinuro. I cani si sono immediatamente tuffati insieme ai bagnini per raggiungere i ragazzi e tranquillizzarli. Una volta tratti in salvo i turisti hanno ringraziato Dylan e Vita per la loro prontezza. Dylan è un veterano, in servizio da otto anni, mentre Vita sta imparando ed è un cane salvataggio solo da 2 anni.

Dylan e Vita sono solo alcuni dei cani salvataggio sparpagliati in tutta Italia. “Esiste un piccolo esercito di volontari a 6 zampe che ogni estate si adopera per contribuire alla sicurezza balneare nazionale- spiega proprio la Scuola Italiana Cani Salvataggio - Circa 400 coppie uomo/cane vengono impiegate sulle principali spiagge libere del Paese. Questi numeri fanno della Scuola Italiana Cani Salvataggio la più grande organizzazione mondiale nel campo della cinofila da salvataggio e la rendono un'importante ed apprezzata realtà nel panorama degli enti operanti nella sicurezza balneare nazionale, con una media di 30 salvataggi effettuati ogni anno”.