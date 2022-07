Campeggio, estero e glamping: ecco le tendenze per le vacanze estive

Pinterest è la piattaforma dedicata alle immagini e quindi alla ricerca di spunti e idee. Ogni anno i gusti dei viaggiatori e degli utenti di Pinterest cambiano. Ecco le nuove tendenze in voga secondo la piattaforma: in generale i viaggiatori prediligono la natura, vogliono staccare dalla città e dal cemento e rifugiarsi in posti immersi nel verde.

Per darvi un’idea le ricerche per “campeggio in furgoncino sotto le stelle” sono aumentate del 38%, mentre le “ricerche per mappe delle costellazioni" sono aumentate del 37%”. Oltre alla natura c’è anche il benessere al primo posto quest’estate: le ricerche per “posizioni yoga in spiaggia” sono aumentate del 55%, mentre le ricerche per “idee per la meditazione all'aperto” sono aumentate del 38%. Sono addirittura raddoppiate le ricerche per la pesca in kayak e in generale tutte le ricerche sulla pesca sono in forte crescita. Gli utenti sembrano apprezzare molto il campeggio e la vita “selvaggia”. Un’alternativa di soggiorno che va forte è il Glamping: una sorta di campeggio di lusso in tende molto confortevoli. Questa opzione garantisce sia il confort che il contatto con la natura, per questo è molto apprezzata. Le ricerche per campeggio "glamping" sono aumentate di 3 volte! In crescita anche tutte le ricerche su roulotte, camper e i soggiorni più “spartani”.



Ma per la precisione dove vogliono andare gli utenti in vacanza? Ecco le mete in maggiore crescita:



Ricerche per outfit da viaggio in Thailandia aumentate del 67%

Ricerche per idee di viaggio nel sud della Francia aumentate del 67%

Ricerche per cose da fare in Giappone aumentate del 66%

Ricerche per cosa mettere in valigia per una crociera in Alaska aumentate del 57%

Ricerche per escursioni a Punta Cana aumentate del 53%

Ricerche per viaggi in Irlanda aumentate del 53%

Ricerche per viaggi a Barcellona aumentate del 49%

Ricerche per destinazioni in India aumentate del 48%

Ricerche per cose da fare a Londra almeno una volta nella vita aumentate del 42%

Ricerche per viaggi in Columbia Britannica aumentate del 43%

E voi come state organizzando la vostra vacanza? Se cercate spunti, fate un giro su Pinterest, almeno per rifarvi gli occhi!