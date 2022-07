Trova una lucertola nel panino e le offrono il 10% di sconto sul prossimo acquisto

Gli incidenti possono capitare, certo una lucertola in un panino è un po difficile da non notare. L’assurdo ritrovamento è stato fatto da una donna francese di trent’anni che si trovava in una nota catena di fast food. Qui ha ordinato il suo hamburger preferito da portare via. Quando la donna più tardi ha addentato il panino, la sensazione che ha avuto è stata piuttosto strana e aprendo il panino ha visto la lucertola!

"Aveva la salsa addosso, per cui il cuoco deve averla vista”, ha insinuato un’amica della malcapitata. Traumatizzata la donna è tornata al fast food e ha fatto notare il vergognoso accaduto, ma invece di offrirle delle sentite scuse ed eventualmente la cena, le hanno a fatica dato uno sconto del 10% sul prossimo acquisto (sempre che abbia il coraggio di farlo) .

"Ho avuto l'impressione che non fossero sorpresi, non c'era nemmeno un responsabile con cui parlare" ha spiegato la donna perplessa. La donna è poi stata contattata da un dirigente della catena che le ha proposto un risarcimento attraverso l’assicurazione dell’azienda. “Ciò significa che hanno riconosciuto che c'era un problema. Quello che volevo davvero era che mi porgessero delle scuse”. La donna, ancora inviperita si è rivolta agli avvocati per sporgere denuncia. In risposta McDonald's ha dichiarato di aver preso seriamente il reclamo e di aver avviato un'indagine all'interno della filiale, senza riscontrare negligenza. “La qualità e la sicurezza degli alimenti sono la priorità assoluta del marchio e, di conseguenza, vengono effettuati numerosi controlli durante la preparazione dei menù", ha riferito una responsabile dell’azienda.

Alla fine questa storia ci insegna che al di là del risarcimento economico, spesso ciò che conta sono le scuse sincere e un po’ di umanità.