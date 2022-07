Come fare la valigia nel migliore dei modi: ecco i consigli fondamentali

Lizzie Grant è un’organizzatrice di professione. Non si occupa di eventi, bensì di riordino di casa e ufficio con metodi efficaci e strutturati e aiutando le persone a lasciare andare gli oggetti che non servono. Grazie alla sua esperienza ha voluto stilare un elenco di cose a cui fare attenzione e direttive da seguire quando si prepara la valigia per le vacanze. Alcune sono basilari, ma comunque vanno rispettate:

Controlla le previsioni del tempo. A volte ci spostiamo nel mondo senza neanche informarci su che tipo di clima ci aspetta. Anche all’interno dello stesso Paese le temperature possono variare di molto, anche solo tra il giorno e la notte. Consultate le previsioni e agite di conseguenza: ad esempio al mare la sera, così come in montagna, fa fresco!

Non fare la valigia nella tua stanza: scegli uno spazio ampio e adeguato per iniziare a preparare i bagagli in anticipo e vedere tutta la roba che porterai prima di iniziare a disporla nelle borse da viaggio.

Pesa la valigia: molte compagnie aeree prevedono un limite di peso e in ogni caso, portarsi appresso dei macigni, qualsiasi sia il mezzo che utilizzate, non è mai una buona idea: viaggiate leggeri!

Fai bene i calcoli: conta i giorni e le attività che farai per avere i giusti cambi, per non rimanere a corto di biancheria, ma nemmeno portarti dietro tutto l'armadio!

Gestisci il beauty al meglio: non portare uno shampoo da 1 litro per stare via una settimana, piuttosto travasa il balsamo e detergenti vari in confezioni più piccole da viaggio.

Elimina le cose di troppo: una volta raccolti gli oggetti da mettere in valigia, fai un ripasso per vedere le cose che non sono strettamente necessarie e sforzati di lasciarle a casa, anche se sei una persona apprensiva!

Utilizzare borse organizer per valigie: sono un metodo infallibile per ottimizzare lo spazio.

Non dimenticare un sacchetto per la biancheria sporca: quando siete via arriva sempre quel momento in cui ti fai la prima doccia e non sai dove mettere la biancheria sporca, pensaci prima!

Non portare doppioni: se viaggi in compagnia, organizzatevi per portare ciascuno qualcosa da usare in comunità. Questo vale soprattutto per piccoli elettrodomestici, per l'asciugacapelli o per i prodotti da bagno. Parlatevi!

Con tutto questo parlare di valigie, vi è venuta voglia di partire?