Francesco Chiofalo tenuto in scacco da Drusilla Gucci: niente sesso se non cambi

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci stanno insieme dall’estate 2021, ma da un po’ di tempo le cose non vanno a gonfie vele: lei è stata via per partecipare alI’Isola dei Famosi e subito dopo lui ha preso parte a La Pupa e il Secchione Show, riservando particolari attenzioni all'attrice hard Malena. Ora Drusilla ha voluto mettere alle strette il fidanzato e gli ha lanciato un ultimatum attraverso le pagine del settimanale di gossip Di Più: “Voglio vedere qualche passo in avanti nel rapporto, altrimenti sono anche pronta a lasciarti, non mi basta più solo il rapporto fisico, ci vuole anche la testa”. Il problema sembra essere la distanza “mentale” tra i due. Se lui pensa solo ad allenarsi e ai muscoli, lei vorrebbe anche uno scambio più cerebrale: “Mi avevi promesso di leggere un po’, di informarti, e a La Pupa e il Secchione non hai riconosciuto neppure Garibaldi, ma non hai seguito nessuna mia richiesta. Credo sia meglio mettere un freno ai nostri approcci fisici, perché io ho bisogno di attenzioni di altro tipo”. Drusilla Gucci ama scrivere in prosa e anche poesie e non sente di poter condividere con il fidanzato questa passione: “Ho sentito l’esigenza di trovare un’altra forma di intimità, quella spirituale. E spero che questo possa spingerti a entrare nel mio mondo”. Marca male insomma per la strampalata coppia, chissà se l'ultimatum sortirà gli effetti desiderati, facendo venire a Francesco un’improvvisa voglia di cultura!