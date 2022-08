Hai incubi ricorrenti? Potrebbe essere un disturbo da stress

I ricercatori dell'Università di Düsseldorf hanno analizzato i sogni di alcuni pazienti che soffrono di ansia e hanno scoperto diversi temi ricorrenti nei loro sogni. Il contenuto dei sogni delle persone con disturbi d'ansia può essere molto particolare. Secondo lo studio sarebbero tre i temi i temi ricorrenti nei sogni dei pazienti che soffrono di stress emotivo: sognare un/una ex partner, sogni emotivamente più intensi e una maggiore prevalenza di immagini ad alta velocità. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Dreaming e il suo intento era quello di indagare le caratteristiche specifiche rilevate nei sogni di persone con diagnosi di disturbi d'ansia clinici e rapportarle a quelle dei sogni di persone sane. I parecipanti allo studio sono quindi stati divisi in due gruppi: 38 persone con i disturbi rilevanti per lo studio e 38 persone sane. I 76 individui sono stati monitorati utilizzando diari onirici, questionari e analisi dei sogni individuali, e successivamente confrontati. La differenza è stata significativa ed evidenziata dai ricercatori che hanno notato che diversi argomenti sono risultati essere ricorrenti tra quelli con disturbi d'ansia. Questi incubi erano: il sogno di un ex interesse amoroso, essere inseguiti, essere attaccati fisicamente, essere bloccati dalla paura, morte di persone care e incidenti. Inoltre quando si trattava di emozioni oniriche, i pazienti ansiosi provavano inoltre sentimenti più negativi, tra cui rabbia, paura, apprensione e tristezza rispetto ai pazienti sani. Dopo questo studio, l'autore principale e psicologo Anton Rimsh dell'Universität Düsseldorf in Germania, ha commentato che i sogni dei pazienti ansiosi “possono raffigurarsi nella trasposizione dell'esperienza di un ambiente spaventoso, ostile e pericoloso riscontrabile nella vita reale”. Insomma per chi è ansioso e stressato, l’incubo continua anche durante i sogni!