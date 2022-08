Sabaudia: topless per le pupe e la tentatrice

Sulla spiaggia di Sabaudia, poco distante dalla capitale, Martina Di Maria, 26 anni e Marina Evangelista, 28, ex Pupe della Pupa e il Secchione, hanno sfoggiato un topless che ha animato la spiaggia. Con loro era presente anche la tentatrice di "Temptation Island" Carlotta Adacher. Che trio! Le due pupe durante il loro percorso nello show si sono fatte conoscere e apprezzare per la loro avvenenza. Carlotta Adacher, romana ma di origini tedesche, è riuscita nel suo incarico di tentatrice durante l'ultima edizione di "Temptation Island" ha fatto girare la testa ad Alessandro Autera, che a fine programma ha deciso di separarsi dalla compagna Jessica Mascheroni.

Le tre ragazze, molto amiche, si godono il sole, giocano a pallone e si rinfrescano nel mare di casa, magari avendo una sola giornata di riposo a disposizione. Il topless per loro è d’obbligo, il segno del costume sarebbe un incubo!

Ovviamente le loro grazie non sfuggono all’occhio telescopico dei paparazzi, sempre a caccia di foto hot, ma le ragazze non sembrano per nulla preoccupate dei flash e si godono il relax in libertà!