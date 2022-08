La Principessa Charlotte manda un messaggio alle Lioness per la finale di Euro22

L’Inghilterra ha vinto i campionati europei di calcio femminile battendo la nazionale tedesca. A incoraggiare le Lioness è arrivato anche il videomessaggio registrato dalla piccola Charlotte, insieme a papà William.

Charlotte assomiglia molto a mamma Kate Middleton, con la stessa grazia augura in bocca al lupo alle ragazze prima della finale che hanno meritatamente portato a casa. “Vogliamo entrambi augurare buona fortuna alle leonesse stasera, avete giocato benissimo nel campionato e tifiamo per voi fino alla fine”, inizia il principe William nel video pubblicato sulla pagina Twitter del duca e della duchessa di Cambridge. “Buona fortuna, spero che vinciate. Bye!” continua Charlotte, un po’ intimidita con i suoi 7 anni appena compiuti. La principessina sa già qual è il suo ruolo istituzionale ed è impeccabile. Charlotte è anche una grande appassionata di calcio, sport che pratica insieme ai fratelli George e Louis e in cui e secondo il Principe è anche molto brava. L’augurio reale ha sortito il suo effetto positivo perché le Lioness hanno battuto la Germania per 2-1 ai tempi supplementari in uno stadio gremito di gente: 87.192 persone, un record per una partita di calcio femminile.

Good luck tonight @Lionesses, we’re all cheering for you! pic.twitter.com/ATsLg6QHIF — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 31, 2022