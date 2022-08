Al via la Coppa Italia in esclusiva sui canali Mediaset

La Coppia Italia è sicuramente la seconda manifestazione calcistica italiana di maggior rilievo e per questa e la prossima stagione sarà in onda in esclusiva sulle Reti Mediaset. Quest’anno finalmente gli stadi saranno nuovamente gremiti, finite le restrizioni Covid.

La Coppa parte il 5 agosto con il primo turno di 4 partite tra cui ci sarà Sampdoria-Reggina che andrà in onda alle 21.15 su Italia 1. Sarà possibile curiosare le scelte tattiche nel neo allenatore della squadra calabrese, Filippo Inzaghi che ha firmato con la Reggina 3 anni dopo aver guidato Milan, Venezia, Bologna, Benevento e Brescia. Per lui subito una prova impegnativa contro la squadra ligure. Durante la sua presentazione ha citato il fratello Simone, sulla panchina dell’Inter: “Con lui ci sentiamo al telefono tre volte al giorno, mi ha detto una sola cosa: se sei felice e convinto, allora vai. Se sono qui, è perché sono felice di essere alla Reggina”.

Il primo turno si completerà la settimana successiva con 12 incontri fra il 6 e l’8 agosto. I sedicesimi sono in programma dal 19 ottobre. Un tour de force perché Coppa Italia e Campionato quest’anno dovranno osservare una lunga pausa autunnale per i Mondiali di calcio in Qatar che si terranno dal 21 novembre al 18 dicembre. Questo per consentire ai giocatori stranieri che militano nei club italiani di partecipare insieme alle loro nazionali. Gli ottavi di Coppa Italia si disputeranno l’11 e il 18 gennaio, i quarti il 1° febbraio e le semifinali il 5 e il 26 aprile. La finale si disputerà allo stadio Olimpico di Roma il 24 maggio 2023.