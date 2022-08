Italiani in vacanza a caccia di flirt: il 65% vorrebbe una storia estiva

PiratinViaggio.it, la piattaforma italiana di offerte di viaggio più seguita in Italia, ha chiesto agli italiani cosa si aspettano dalle vacanze estive, soprattutto in tema amore e dintorni.

Il sondaggio ha ricevuto 5.000 risposte. Per i single la cosa migliore sarebbe un bel flirt estivo da una notte e via, ma c’è anche chi considera il viaggio come un'occasione per incontrare qualcuno e instaurare un rapporto sentimentale più duraturo.

I più pigri si affidano alle app estive: da Tinder a Facebook Dating per poi arrivare a Bumble e Grindr, ma l’ideale sarebbe un incontro casuale. Gli approcci tradizionali sono i preferiti dai nostrani, la maggior parte degli intervistati sogna un fugace incontro con un turista, magari durante un falò sulla spiaggia! Altre attività interessanti da fare con qualcuno di appena incontrato, sono le cene romantiche e guardare le stelle.

Tra i sogni preferiti c’è il turista spagnolo, con il suo accento considerato sexy per moltissimi intervistati.

Le vacanze sono un punto cruciale dell’anno e spesso incidono sull’andamento dei rapporti. Possono essere un salvagente per una storia in crisi, ma anche un bel modo di andare oltre una storia finita male. Un terzo degli intervistati ha dichiarato che dopo una rottura vorrebbe partire per un viaggio in solitaria oppure una vacanza avventurosa nella natura. All'ultimo posto i viaggi all-inclusive e le spa, decisamente più adatti a chi ha una felice vita di coppia.

Sì viaggiare, ma anche sì flirtare!