Il consiglio parrocchiale pianta la cannabis per errore in un’aiuola

I membri del consiglio parrocchiale di West Parley, nel Dorset, volevano dare alla loro parrocchia e ai dintorni un tocco di colore per l’estate, ma hanno commesso un piccolo errore. “Stavo guidando per accompagnare mia figlia e mentre percorrevo New Road ho visto la fioriera, essendo un giardiniere noto sempre cose del genere. Ma quando ho guardato ho pensato: ‘Oh mio Dio, è quello che penso che sia?'”, ha dichiarato Tray Veronica un giardiniere residente in zona.

“Quando sono passato di nuovo di lì mi sono fermato a dare un’occhiata più da vicino e sì, è proprio cannabis. Ho riso per tutto il viaggio verso casa. Ma all’inizio c’erano sei piante, ora ce ne sono solo due. Le prime erano così grandi che sovrastavano le piante da letto. Hanno assolutamente prosperato in quella fioriera”. Dopo una riunione del Consiglio di mercoledì, un portavoce ha dichiarato: “Il Consiglio è stato avvisato di una segnalazione riguardante uno degli allestimenti floreali del villaggio, che suggeriva che potesse essere stato manomesso e che tra i fiori ci fosse una pianta che non faceva parte del programma di quest’anno”.

“Su consiglio della polizia, la pianta è stata individuata, rimossa e messa al sicuro dal consiglio parrocchiale e si sta provvedendo a trasmetterla alle forze dell’ordine del Dorset per l’identificazione e la distruzione. È stata effettuata un’ispezione di tutte le altre fioriere della parrocchia, che non ha destato ulteriori preoccupazioni”. Da parte sua, Tray ha aggiunto: “Spero che il Consiglio riesca a vedere il lato divertente. Vale la pena aggiungere che tutte le fioriere del villaggio sono bellissime, hanno fatto un ottimo lavoro”.