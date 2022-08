A 13 anni ammessa alla facoltà di medicina dell’Alabama

Alena Wicker ha 13 anni, le piace andare al cinema, giocare a calcio, cucinare e uscire con gli amici. Fin qui tutto normale, se non che, è appena stata ammessa alla facoltà di medicina. Wicker è diventata così la più giovane studentessa di colore mai ammessa alla facoltà di medicina negli Stati Uniti. La ragazza leggeva libri di testo a 3 anni e seguiva corsi di scuola superiore a 11. Originaria di Fort Worth, in Texas, si è diplomata a 12 anni e ora le è stato offerto un posto alla Heersink School of Medicine dell’Università dell’Alabama per il 2024, nell’ambito dell’Early Assurance Program, che concede l’ammissione a candidati brillanti anche se non hanno raggiunto l’età canonica di ammissione. “Non si è troppo giovani per fare qualcosa. Sento di aver dimostrato a me stessa che posso fare tutto ciò in cui metto il cuore e la mente“, ha dichiarato la ragazza. Ad oggi frequenta il terzo anno di college sia all’Arizona State University sia presso l’Oakwood University dell’Alabama, dove sta conseguendo due lauree contemporaneamente, prevalentemente online.

La sua ammissione a Medicina è stata una bellissima sorpresa per lei: solo il 7% dei candidati viene accettato nelle facoltà di medicina statunitensi e solo il 7% di questi sono studenti di colore. “Le statistiche dicevano che non ce l’avrei mai fatta”, ha dichiarato Alena in un post su Instagram condividendo la notizia dell’ammissione: “Una bambina nera che è stata adottata a Fontana, in California… Ho lavorato così duramente per raggiungere i miei obiettivi e vivere i miei sogni”. Alnea si è dimostrata brillante fin da piccola: “Mi annoiavo – ha detto –, il liceo era così facile per me che ho finito per diplomarmi a 12 anni“. “Amo la scuola, amo imparare, amo leggere, ho fame e desiderio di imparare, questo è sempre stato il mio carattere”. Ora il suo obiettivo principale è diventare un medico entro i 18 anni!