Elisabetta Gregoraci: finalmente un nuovo flirt?

Dopo la separazione avvenuta nel 2017 dal marito Flavio Briatore, l’abbiamo sempre vista da sola. Nessun flirt (pubblico) per la conduttrice è mai trapelato. Oggi però si vocifera di un avvicinamento particolare tra Gregoraci e un imprenditore toscano, un certo Guido Fratini. I due sarebbero stati visti al Twiga, locale di Forte dei Marmi fondato da Briatore e Santanché. mentre chiacchieravano in confidenza, scambiandosi coccole dai lettini, posizionati vicini vicini. Di lui sappiamo che è l’ex della conduttrice Roberta Morise, quindi il genere gli piace, azionista con il padre della Holding Belvedere Angelico, che si occupa di Real Estate, alberghi e green energy. Il ragazzo è certamente di buona famiglia, infatti è anche nipote del fondatore del brand fiorentino Rifle Jeans. Sulla nascita di questa ipotetica storia d’amore si sa poco e nulla, solo che i due si seguono rispettivamente su Instagram e che l’imprenditore segue anche il profilo del figlio di Gregoraci e Briatore, il giovanissimo Nathan Falco. Elisabetta, forse nei suoi ultimi giorni da single (sempre che non sia troppo tardi) si gode l’estate, tra mare e lavoro: è stata in vacanza anche con l’ex marito e il figlio e ha condotto lo show musicale Battiti Live. Insomma manca proprio solo l’amore, finalmente.