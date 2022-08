Il Ken umano è diventato una Barbie dopo 90 operazioni

Jessica Alves prima si chiamava Rodrigo Alves e aveva l’aspetto di Ken, ora ha l’aspetto di Barbie, per arrivarci ci ha messo 90 operazioni di chirurgia estetica, eppure non è ancora del tutto soddisfatta. Lei è l’ex fidanzato di Giacomo Urtis, che ha raccontato il suo percorso ai conduttori del programma televisivo This Morning, Vernon Kay e Rochelle Humes, confessando di aver speso ben un milione di sterline per tutte le sue operazioni chirurgiche. "Dopo tanti interventi di chirurgia plastica – ha detto – ho raggiunto il mio obiettivo e quindi soimglio a Barbie, proprio come volevo. Penso di avere un bell'aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio ringrazio Dio". Le manca solo un piccolo ritocchino al naso che secondo lei la renderebbe perfetta, ma deve aspettare ancora un po’: "Se mi toccano il naso ora, lo perderei, diventerebbe nero e collasserebbe perché è troppo rovinato per gli interventi, se lo guardate bene si vede che non è perfetto", ha spiegato l’ex Ken. Che fatica essere Barbie!

