Ci sono 10 città in USA che ti pagano per trasferirti lì

Essere pagati per il solo fatto di trasferirsi in una città? Non male e accade in alcune città degli Stati Uniti, 10 per la precisione. Questi posti hanno predisposto degli incentivi in denaro per chiunque voglia trasferirsi da loro per vivere e lavorare. Si tratta di un modo di attirare consumi (sul lungo periodo) e in alcuni casi di mantenere vive alcune comunità.

Le dieci città sono: Bemidji, nello stato del Minnesota, Bentonville, che invece si trova in Arkansas e ancora Lincoln, in Kansas e i Morgantown, nel West Virginia. Al quinto posto (in ordine di entità di incentivo) c'è New Haven, nel Connecticut. A trasferirsi nelle seguenti città si ricevono somme che vanno dai 2mila ai 9 mila dollari: Newton, in Iowa; North Platte, in Nebraska e Topeka, in Kansas. Infine la celebre Tulsa, che si trova invece in Oklahoma e West Lafayette, nell'Indiana.

Anche in Italia alcuni comuni hanno provato questa tecnica per attirare nuovi abitanti, soprattutto con l’avvento dello smart working e il diffondersi dei cosiddetti “nomadi digitali” che possono lavorare da ovunque (basta avere il W-Fi). Si tratta però di posti solitamente sperduti, magari in montagna. Luoghi pensati per ritrovare se stessi (e perdere tutto il resto). Voi lo fareste in cambio di un bel gruzzoletto?