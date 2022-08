Joker 2: Folie à Deux, svelata la data ufficiale di uscita

Il sequel del Joker finalmente ha una data di uscita. Deadline ha svelato che Joker 2:Folie à Deux, uscirà nelle sale cinematografiche il 4 ottobre 2024. Ci sarà nuovamente Joaquin Phoenix nei panni del protagonista e il film sarà diretto sempre da Todd Phillips che nei giorni scorsi aveva mostrato “il joker” alle prese con il copione del nuovo film. Anche il titolo del sequel è ormai noto: “Joker: Folie à Deux” con il riferimento al disturbo psicotico condiviso, una rara sindrome psichiatrica nella quale un sintomo di psicosi viene trasmessa a un altro individuo. Chissà chi sarà il “contagiato” della pellicola.

Non si sa molto altro sul film se non che potrebbero esserci elementi del musical nella pellicola e potrebbe far parte del lavoro anche Lady Gaga che ha condiviso la copertina del sequel su Twitter. I rumor parlano di questo come il film del DC Universe più violento di sempre, con molteplici decapitazioni, scene di tortura, esplosioni e una scena di stupro molto violenta, ma per ora nulla di ufficiale, occorre aspettare (e ancora molto).

Joker: Folie à Deux

10.04.24 pic.twitter.com/obp7T9lBFL — Lady Gaga (@ladygaga) August 4, 2022