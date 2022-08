AAA cercarsi un librario a piedi nudi alle Maldive

Lavorare in una piccola libreria situata in uno dei luoghi naturali più belli al mondo? Non male, l’outfit è a discrezione personale, ma sono obbligatori i piedi nudi, visto che si trascorrerà sulla spiaggia la maggior parte del tempo. Il lavoro dei sogni ha aperto le candidature. Soneva Fushi è un resort di lusso a cinque stelle situato sull’atollo di Baa, alle Maldive, dal 2018 ha aperto anche una libreria in stile Robinson Crusoe. Il libraio, che cambia ogni anno, viene scelto attraverso un un bando. Il compito del libraio sarà quello di consigliare la lettura giusta ai clienti del resort, che renda perfetta una vacanza già di per sé incredibile.

Il candidato o la candidata deve essere appassionato di libri e con alle spalle un’esperienza di vendita nel settore. Deve avere un’ottima padronanza dell’inglese scritto e parlato e si dovrà occupare anche del blog e dei canali social del Barefoot Bookseller. Per completare il quadro del candidato perfetto, dovrà essere in grado di organizzare lezioni di scrittura creativa, biblioterapia, seminari e conferenze. Aimée Johnson, libraia a piedi nudi nel 2019. ha commentato così la sua esperienza: “Essere il libraio a piedi nudi era un sogno assoluto. Ho avuto modo di incontrare persone fantastiche, lavorare con libri incredibili e vivere su una splendida isola di lusso. Davvero il lavoro dei sogni!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimate Library (@ultimatelibrary)