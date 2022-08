Batteri sconosciuti scoperti nei tubi di lava delle Hawaii

Un gruppo di ricercatori ha scoperto dei batteri alle Hawaii prima del tutto sconosciuti, questo tipo di batteri potrebbe anche vivere su Marte, all’interno dei tubi di lava.

I tubi di lava si creano dopo una colata lavica di materiale liquido, quando il materiale più superficiale si raffredda forma una specie di involucro per la lava che continua a scorrere al suo interno finché la colata non si esaurisce. All’interno il tubo di lava è vuoto. Ovviamente questi tubi di lava si ritrovano in prossimità delle prese d'aria vulcaniche. Un gruppo di studiosi ha scoperto sulle isole Hawaii un assortimento inedito di batteri, proprio all’interno dei tubi di lava. Questi tubi si sono formati parecchi anni fa (dai 65 agli 800 anni fa) e non ricevono luce solare da allora, eppure i batteri prosperano: "Le grotte e le fumarole sono mondi con ecosistemi ancora quasi del tutto sconosciuti”, scrivono gli autori della ricerca, pubblicata su Frontiers in Microbiology.

I batteri sono stati a lungo ignorati dai biologi, ma le ricerche sui batteri sotterranei hanno ricevuto un maggiore interesse, soprattutto perché potrebbero vivere in ambienti che si ritrovano su Marte o su satelliti dei grandi pianeti gassosi. Le più recenti stime dicono che ill 99,9% di tutte le specie di batteri rimangono ad oggi sconosciute.

Quindi la scoperta hawaiana è solo un piccolo passo nell’ignoto!