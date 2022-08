Il MIT di Boston ha inventato un materiale per far bollire l'acqua più velocemente

Far bollire l’acqua è un’annosa questione che riguarda tutti noi e il nostro pranzo quando vogliamo cucinarci una pasta, ma riguarda anche gli impianti industriali in cui l'ebollizione di liquidi è un passaggio fondamentale. Ottimizzare il processo di ebollizione, rendendolo rapido e a basso costo di energia, sarebbe una svolta non da poco.

I ricercatori del MIT di Boston che hanno pubblicato i risultati delle loro ricerche su Advanced Materials; sono riusciti per la prima volta a massimizzare la resa di due parametri coinvolti nel processo di ebollizione: il coefficiente di scambio termico e il flusso di calore critico.

Il coordinatore dello studio Youngsup Song, ha spiegato come mai è un ottimo risultato: “se ci sono molte bolle sulla superficie vuol dire che l'ebollizione è molto efficiente; ma se abbiamo troppe bolle sulla superficie, queste possono fondersi, creando una pellicola di vapore sulla superficie di ebollizione”. La pellicola rende più difficile il trasferimento del calore tra la superficie calda e l'acqua allungando i tempi di ebollizione. La soluzione del MIT è quella di mantenere le bolle separate, in modo che la pellicola non si crei. Per farlo, hanno lavorato a livello micro e nanoscopico, creando alcune microcavità, distanti 2 millimetri l'una dall'altra, che mantengono le bolle al loro posto. In questo modo si ottiene l'ebollizione massima in un tempo minimo e consumando meno energia del solito. “Questa stessa struttura su diverse scale di grandezza potrebbe essere utilizzata per diversi liquidi, adattando le dimensioni in base alle proprietà dei liquidi”, ha concluso Song.

Al momento le applicazioni sono state fatte però solo in laboratorio, aspettiamo di avere il metodo di ebollizione super veloce anche a misura di fornello!