Arrivano le sneakers fatte con la suola fatta di birra

Estate significa birrette fresche e Heineken ha approfittato del momento clou dei consumi per inventarsi le sneaker con la suola fatta di birra. Si chiamano Heinekicks e il motto di presentazione è questo: “Perché camminare sulla terra ferma quando puoi camminare sulla birra?”

Nella linguetta della scarpe si trova inserito un apribottiglie in metallo rimovibile, utile per bere una birra che non sia quella della suola (da evitare). Il modello, per ora in edizione limitata, sarà lanciato a Singapore in autunno e sarà disponibile anche online, ma del prezzo non si sa ancora nulla.

Le scarpe contengono nella suola la Heineken Silver, birra a basso contenuto alcolico, inserita con una iniezione chirurgica. Secondo Heineken, la suola, unica nel suo genere, offre “una sensazione inaspettatamente liscia e unica quando sei in movimento”. Comodità quindi, ma anche stile: i colori del modello sono verde, bianco, rosso per alcuni dettagli, (come i lacci e degli inserti) e argento. Per il resto tutti curiosi di camminare sulla birra.

