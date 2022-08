Clooney in vacanza con moglie e figli in Italia

20 anni fa George Clooney comprò casa sul lago di Como e da allora è sempre tornato nel nostro Paese per godersi qualche giorno di totale relax. Quest’anno l’attore è in Italia con la moglie, Amal (i due si sono sposati a Venezia, d’altronde) e con i gemellini Ella e Alexander che parlano anche l’italiano grazie alla tata/chef, Viviana Frizzi. Da quando Clooney ha acquistato Villa Oleandro, Laglio (il paese dove si trova la dimora) è costante meta di passaggio per turisti e soprattutto per i paparazzi che vogliono immortalare il divo. Anche perché quando la famiglia Clooney è in città, non mancano le visite illustri di colleghi e vip: Barack Obama, Meghan e Harry d’Inghilterra, Cindy Crawford con il marito. E ovviamente, in passato, tutti i suoi amori, tra cui la nostra Elisabetta Canalis.

L'amministrazione di Laglio, però, fa il possibile per garantire la privacy e il relax alla famiglia Clooney, così come confermato dal sindaco, Roberto Pozzi: “Abbiamo già rinnovato le ordinanze che vietano di stazionare nei pressi della villa di Clooney e di avvicinarsi in barca - spiega - Si tratta di provvedimenti necessari, non solo per garantire riservatezza all'attore e alla sua famiglia, ma anche per la sicurezza dei cittadini. Ormai chi abita qui lo sa ed è abituato".