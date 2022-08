Una pillola al posto di praticare sport? Ma che tristezza!

I ricercatori del Baylor College of Medicine hanno pubblicato su Nature uno studio incentrato su un tipo di molecola prodotta durante l’esercizio fisico. Secondo loro sarebbe possibile sostituire gli effetti benefici dell’attività fisica con una semplice pillola. Il team di ricerca ha analizzato il sangue di topi che avevano corso su un tapis roulant e scoprendo che in essi era presente in quantità decisamente maggiore rispetto ad altre molecole, il Lac-Phe: un amminoacido modificato, derivato dell’acido lattico. In una fase successiva hanno somministrato Lac-Phe a topi sovrappeso. In questi topi l'assunzione di cibo si è ridotta di circa il 50% in 12 ore, un effetto solitamente scollegato dal movimento o dal dispendio energetico (anzi!). Con un’assunzione regolare della molecola, gli scienziati hanno notato che continuava a ridurre il livello di adipe, il peso corporeo e miglioravano i meccanismi di regolazione degli zuccheri. Viceversa, quando la molecola veniva “spenta” con metodi genetici, gli animali da laboratorio, anche se facevano attività fisica, mangiavano di più e prendevano più peso. "I nostri prossimi passi sono rivolti a capire come lac-phe media i suoi effetti nel corpo, incluso il cervello – spiega Yong Xu, co-autore dello studio –. Il nostro obiettivo è imparare a capire come funziona questa molecola, per futuri interventi terapeutici". I risvolti più interessanti potrebbero essere nei soggetti più fragili: “Le persone anziane o quelle fragili, che non possono fare abbastanza attività fisica, un giorno potrebbero trarre beneficio dall'assunzione di un farmaco del genere, che potrebbe aiutare a rallentare l'osteoporosi, evitare l'insorgere di malattie cardiache o altre condizioni", conclude il co-autore dello studio Jonathan Long. Certo fare attività fisica non significa solo “bruciare calorie”, è un toccasana anche psicologico, diminuisce lo stress e dona un senso di appagamento che forse nessuna pillola può sostituire!