Decluttering: fare ordine dentro e fuori è fondamentale per il nostro benessere psicologico

Il decluttering è un’arte: significa riordinare, partendo dagli ambienti fisici, influenzando anche la propria interiorità. Ad alcuni soggetti capita di darsi alle pulizie di casa quando si sentono stressati e confusi. Ecco, quel gesto, pratico, aiuta anche la mente. Il metodo per farlo nel migliore dei modi è stato coniato dalla scrittrice giapponese di libri di economia domestica Marie Kondo nel 2014. Questa filosofia ha riscosso un enorme successo e oggi il “magico potere del riordino” è diventato diffuso e conosciutissimo.

La psicologa Paola Medde, consigliera dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, ha espresso il suo parere sul decluttering: ”Ci sono oggetti di cui abbiamo difficoltà a disfarci – osserva Medde – perché ci danno sicurezza o perché ci ricordano le nostre radici, e abbiamo paura di dimenticare, di diventare altro tradendo il nostro passato, di perdere delle parti di noi che non abbiamo mai avuto il coraggio di rinnovare. Ma il decluttering, in base a questi concetti, può applicarsi non solo agli oggetti ma anche a situazioni, abitudini, persone. Tagliare i rami secchi, per usare un detto popolare molto pertinente. Eliminare dal nostro albero della vita tutti quei rami che non costituiscono più una risorsa o uno stimolo, ma solo una zavorra che rischia di far appassire tutta la pianta per usare una metafora, che ci impediscono cioè di vivere serenamente il nostro quotidiano”.

Certo fare ordine in una stanza è decisamente più facile che fare ordine nelle proprie vite, anche se possono essere considerate due operazioni faticose, ed entrambe regalano un grande senso di soddisfazione una volta finite.