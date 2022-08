Gatto sparisce per 9 mesi: si era trasferito dal vicino

L’arzillo Willow, un gatto di Bristol, era sparito nel nulla, o per lo meno la sua famiglia non ne ha avuto notizie per 9 lunghi mesi e ovviamente temeva il peggio per il piccolo pelosetto. Se non che il figliol prodigo-gatto ha fatto ritorno a casa la sera del 31 luglio, la notte in cui l'Inghilterra ha battuto la Germania nella finale degli Europei di calcio appena conclusi. Una doppia gioia per la famiglia, ma dove era finito Willow?

Non era morto né gravemente ferito, se ne stava beatamente a casa di un anziano vicino di casa. La sua padrona, Iris Kaye-Smith, 24 anni, ha raccontato al Mirror la storia di Willow: Nel 2019, dopo essere stato attaccato dal gatto di una vicina di casa, Willow aveva iniziato ad allontanarsi per periodi sempre più lunghi, fino a sparire completamente nove mesi fa, contemporaneamente l'altro gatto di casa era morto di vecchiaia, lasciando Iris e il resto della famiglia nel lutto per la doppia perdita. Ma fortunatamente Willow è riapparso come una visione: il gatto che è entrato tranquillamente in casa come se si fosse allontanato pochi minuti prima, andando dritto verso la cucina, a chiedere da mangiare, mentre la famiglia intera era presa da sollievo e commozione. Il gatto stava benone e aveva trascorso il tempo nella sua seconda casa, l’appartamento di un certo Jan, cosa che i padroni hanno scoperto pedinando il gatto il giorno seguente al suo ritorno: "Dall'inizio del lockdown - spiega Iris al Mirror - Willow ha iniziato a frequentare la casa di questo anziano, Jan, che vive da solo, e che crede che Willow adesso sia il suo gatto. Lo ha anche portato dal veterinario. Dopo la morte dell'altro nostro gatto, Harry, Willow si è trasferito a tutti gli effetti. Mia madre lo ha seguito, ha bussato alla porta di Jan e ha trovato Willow perfettamente a suo agio sul divano di casa. Jan ha confidato che sospettava che non si trattasse di un randagio, dicendo di essere sollevato per aver capito finalmente chi fossero i suoi padroni". Ora Willow si divide comunque tra le sue due famiglie, ma almeno nessuno lo cerca in preda alla preoccupazione.