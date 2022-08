Organizza un giochino erotico con l’amante, ma perde la chiave delle manette

Siamo a Winterthur, in Svizzera. Qui un uomo ha deciso di movimentare un po’ la sua vita sessuale con la compagna, ammanettandola. Fin qui tutto bene, se non fosse che l’uomo ha smarrito le chiavi, rendendo impossibile liberare la donna. A quel punto non ha potuto fare altro che chiamare le forze dell’ordine per salvarla e liberarla dalla “prigionia”. L’uomo ha chiamato la polizia dicendo che si trovava in compagnia di “un’amica” con cui stava giocando e che aveva ammanettato (classico gioco tra amichetti), ma una volta sul posto, è stato chiaro agli agenti che si trattasse di una situazione molto più intima. L'uomo però ha chiesto riservatezza perché la donna evidentemente non era la moglie, ma l’amante. Nessun giudizio morale sulle scelte personali dell’uomo, però quando si fanno certi giochini, bisogna stare molto attenti alla sicurezza e se possibile avere almeno due copie della chiave!