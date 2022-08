Cosa prova un bambino nella pancia quando la mamma piange?

Durante la gravidanza il feto diventa un tutt’uno con la mamma, alcuni studi hanno indagato proprio questo aspetto, arrivando a dire che il bambino quando è nella pancia della mamma prova le stesse sue emozioni.

Secondo uno studio dell'Università della California-Irvine se la madre piange, il feto soffrirà insieme a lei. Questo accade perché il feto sta raccogliendo informazioni da applicare alla sua vita: "Riteniamo che il feto umano partecipi attivamente al proprio sviluppo e stia raccogliendo informazioni per tutta la vita dopo la nascita": hanno affermato i ricercatori. "Si sta preparando per la vita in base ai messaggi che la mamma sta fornendo". Durante tutto il periodo in cui si trova nella pancia della mamma, il bambino riceve informazioni dalla madre. Per quanto riguarda i segnali chimici e ormonali, invece, vengono captati tramite la placenta. Per questo motivo appena nati i neonati hanno già un legame fortissimo con chi li ha tenuti in grembo e a stretto contatto emotivo per tutto quel tempo.