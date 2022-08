Nega l’aumento al dipendente: lui pubblica il bilancio aziendale

Il lavoro sodo a volte può dare grandi soddisfazione, magari per i risultati raggiunti, se va bene per una buona gratificazione economica. Era quello che sperava un lavoratore indefesso che ha raccontato la sua esperienza su Reddit.

L’uomo racconta di aver lavorato duramente insieme ai colleghi, ottenendo importanti risultati per l’azienda. Il risultato: la dirigenza si è molto complimentata con il team, inviando a tutti una bella mail che diceva così: "Siamo certi che le tue esperienze e la tua etica lavorativa siano stati parte del tuo, e del nostro, successo, e siamo sicuri che il prossimo anno sarai parte fondamentale del nostro team". Queste prime righe della mail potevano far presagire un bel premio aziendale o un aumento dello stipendio, mentre il finale è una sorpresa (negativa): "Siamo sicuri - si legge a fine comunicazione - che tu sia cosciente di come questo periodo sia stato negativo per noi e per tutte le aziende del mondo. Sfortunatamente, quindi, non abbiamo un budget sufficiente per poter garantire un aumento di salario, o bonus, ai nostri dipendenti". Il dipendente, era però al corrente di un incremento aziendale di fatturato del 10%, altro che crisi! L’uomo ha così pubblicato su Reddit i bilanci, in crescita, dell’azienda, scatenando la reazione solidale dei lettori.

I complimenti per il lavoro svolto fanno piacere, ma l’aumento molto di più!