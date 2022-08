Il cognato si presenta con il cane al matrimonio e la sposa lo scaccia malamente

Una donna ha condiviso su Reddit l’esperienza vissuta il giorno del suo matrimonio: "Io e mio marito ci siamo sposati ormai una settimana fa - ha scritto la donna su Reddit - ma non tutto è andato come volevamo". L’utente ha poi spiegato che suo cognato ha un cane, un pastore tedesco, non un bassottino, da cui non si separa mai. Quando l’uomo ha chiesto di portarlo con sé anche al matrimonio, il divieto è stato netto: sarebbe stata una presenza difficile da gestire e inopportuna per la situazione. il cognato, che ha completamente ignorato i desideri della moglie di suo fratello e ha deciso di imbucare ugualmente il cane al matrimonio.

La donna ha riportato l’esperienza drammatica sul web: ”Il suo cane correva ovunque, creava caos e metteva a disagio la maggior parte degli invitati". Visto che la situazione stava degenerando, la sposa ha deciso di prendere in mano la situazione: "Ho detto a Jack che doveva portare il suo cane altrove, ma lui ha rifiutato, quindi gli ho detto di andarsene - ha spiegato la donna - Mia suocera continuava a darmi dell'irragionevole per aver detto a suo figlio di andarsene. Ha detto che sono stata io a rovinare il mio matrimonio e che dovevo calmarmi e lasciare che Jack si godesse il matrimonio di suo fratello". Voi cosa ne pensate? La sposa ha esagerato o al suo matrimonio poteva pretendere di invitare chi voleva?