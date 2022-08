A 27 anni ha fatto 200 interventi per diventare un cartone animato

Pixee Fox su Instagram si definisce “cartone vivente”. La donna, a 27 anni, ha investito circa 500.000 sterline per ben 200 interventi chirurgici, il tutto per somigliare il più possibile a un personaggio dei cartoni animati. La ventisettenne ha un profilo Instagram seguitissimo in cui mostra con fierezza i risultati delle diverse operazioni estetiche, tra l’altro molto criticate. Le sue operazioni tra le altre cose hanno previsto persino la rimozione di sei costole per farle guadagnare il corpo che voleva e si tratta del primo caso al mondo in cui questo intervento viene praticato per un mero scopo estetico.

La cosa più assurda è che prima della malsana idea di diventare un cartone animato, Fox era contro la chirurgia estetica, ma ha poi cambiato idea. Come mai? “Non lo so. Forse deriva dal fatto di essere sempre stata una persona molto artistica? Da bambina disegnavo e dipingevo sempre e vivevo nel mio piccolo mondo fantastico creato nella mia testa”. Quel mondo le piaceva tanto che ha voluto provare a fondere realtà e fantasia, le tante operazioni però hanno avuto delle conseguenze, anche se lei dice “non proibitive”, ma ora deve portare un corsetto di 40 centimetri, una sorta di gabbia toracica esterna. Lei non sembra per niente pentita, ma a volte dovremmo farci bastare la fantasia!