Esiste un cuscino che monitora il sonno autoalimentandosi

I disturbi del sonno sono una piaga che colpisce molte persone. Riposare correttamente è alla base di una vita sana con un corretto equilibrio psicofisico. Per questa ragione alcuni studiosi hanno lavorato ad un’invenzione unica nel suo genere: un cuscino intelligente per monitorare il sonno.

Esistono infatti nuovi sistemi di monitoraggio del sonno che utilizzano nanogeneratori triboelettrici. Si tratta di sistemi autoalimentati che possono essere contenuti in maschere per gli occhi, cinture, toppe e persino lenzuola. Ultima invenzione anche il cuscino intelligente autoalimentato che tiene traccia della posizione della testa. Per farlo, i tecnici hanno formulato uno strato triboelettrico polimerico flessibile e poroso. Sul cuscino si trovano una serie di speciali sensori di pressione autoalimentati che possono monitorare in tempo reale la posizione della testa in uno stato statico e della traiettoria del movimento della testa durante il sonno, mentre la testa si muove. Il dispositivo ha anche una funzione che lancia un allarme quando il soggetto sta per cadere dal letto. Il cuscino serve anche a monitorare quei pazienti che hanno malattie che coinvolgono il movimento della testa, come la spondilosi cervicale o il disturbo degenerativo del collo.

La mancanza cronica di sonno porta a disturbi fisici, come diabete e malattie cardiache, nonché problemi di salute mentale, quindi cuscini come questi possono ridare la salute a chi ha problemi di privazione del sonno.