Il cane più vecchio del mondo ha 22 anni e si chiama Pebbels

É un toy fox terrier di 22 anni e 60 giorni il cane più vecchio del mondo. Si chiama Pebbels, è una femmina ed è originaria della Carolina del Sud. Il record è stato strappato il 17 maggio 2022, rubando il titolo a Toby Keith, il Chihuahua di 21 anni che lo deteneva fino a quel momento. Proprio scoprendo dell’esistenza di questo record, hanno capito che il loro cane era ancora più anziano. "Bobby era sul divano - ha raccontato Julie al Guinness World Record - quando amici e parenti hanno iniziato a scriverci perché avevano visto la storia di un cane di 21 anni che aveva ottenuto il record". Così la coppia ha subito deciso di far competere la loro cagnetta. Il segreto della sua longevità? Passare la vita in una casa tranquilla, ascoltare musica country e dormire fino a tarda sera, con tanto di copertina nelle notte più fredde. "I suoi cantanti preferiti sono Conway Twitty e Dwight Yokum" ha aggiunto Julie, parlando dei gusti musicali della piccoletta. Ma Pebbels si è però data da fare nella sua lunga vita: ha partorito 24 cuccioli! La sua dieta à particolare, mangia pappa per gatti con regolarità, come suggerito dal veterinario per le particolari esigenze nutritive della canetta. Pebbels può ritenersi fortunata, ha diviso quasi tutta la sua vita con Rocky, anche lui un un toy fox terrier che è mancato nel 2017, ma lei resiste, nonostante la vedovanza. Lunga vita a Pebbels!

