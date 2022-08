Spagna: se fate pipì in mare vi multano

Fa caldo, siete sudati e affaticati dal caldo, meglio un bagno pubblico (quando c’è) della spiaggia, pieno di sabbia e sporcizia oppure una pipì in mare veloce e via? Molti sceglierebbero la seconda opzione, ma in Spagna una pipì in mare può costare caro. A Vigo, nel nord-ovest della Spagna, la pipì in mare è vietata da un’ordinanza comunale ed è punibile con una multa fino a 750 euro. La norma recita che è vietata "l'evacuazione fisiologica sulla spiaggia o in mare"; insomma niente pipì in mare e tanto meno sulla spiaggia, ma sulle modalità di controllo delle regole, esistono forti perplessità!

La stessa ordinanza prevede anche il divieto di usare in spiaggia di sapone o shampoo e non si potranno neanche lavare le stoviglie in acqua. Vietato, infine, fumare in spiaggia, per evitare che essa venga disseminata di mozziconi. Una norma che in generale mira a preservare l’integrità dell’ambiente marino. Ma Vigo non è stata la prima località marina a vietare la pipì in acqua, prima anche la località di San Pedro del Pinatar a Murcia, nel sud-est della Spagna, lo ha proibito dal 2017, qui, anzi, è addirittura proibito usare i racchettoni, praticare il nudismo e occupare un posto lasciando l’asciugamano dal giorno prima.