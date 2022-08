In California arriva Amazon Prime Air: consegnerà i pacchi con i droni

Amazon ha annunciato che a Lockeford, in California, Prime Air inizierà a consegnare con i droni nella cittadina californiana. La prima ad avere avuto questa idea è stata la rivale Walmart che vuole iniziare la consegna con i droni in Arizona, Arkansas, Florida, Texas, Utah e Virginia. Figo. Dopo anni di prove tecniche e prototipi, l’azienda di e-commerce più famosa nel mondo sembra aver trovato il drone perfetto per cominciare con il nuovo metodo di consegne. Al momento i prodotti disponibili per la consegna “drone” sono circa 3000, soprattutto prodotti farmaceutici, cosmetici o per animali; tutti oggetti meno pesanti di 3kg. Il drone volando a una velocità di 80 kn/h sarà in grado di consegnare i pacchi entro 60 minuti dall’ordine. I pacchi verranno consegnati all'indirizzo del destinatario, ma lasciati all’esterno da altezze minime, per evitare incidenti. La tecnologia dei droni permetterà di individuare e identificare oggetti statici e in movimento per evitarli e arrivare integri a destinazione. “Abbiamo progettato il nostro sistema di rilevamento per due scenari principali: essere al sicuro durante il transito ed essere al sicuro quando ci si avvicina al suolo", ha dichiarato Amazon. Se l’esperimento californiano dovesse andare a buon fine, presto i droni prenderanno piede anche in altri Paesi.