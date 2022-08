Schipol: meno voli per tutelare l’ambiente

Sarà il primo aeroporto del mondo a fare una scelta del genere: tagliare i voli per diminuire le emissioni ci CO2. Si tratta dell’aeroporto di Schipol, ad Amsterdam, che ha annunciato che già dal 2023 opererà una riduzione netta del numero di voli che transiteranno per questo scalo. Efettuerà una riduzione del 10% totale dei voli, un bel taglio che diminuirà molto le emissioni e l’inquinamento acustico. Volare con un aereo è una pratica molto inquinante: il 2% totale delle emissioni di CO2 nel mondo sono dovute esclusivamente agli aerei, nei trasporti, arrivano al 12% del totale.

Schipol è il terzo aeroporto più trafficato d’Europa e il primo aeroporto al mondo a prendere una posizione di questo tipo; questo potrebbe aprire la strada ad altri aeroporti che vogliano seguire il buon esempio di Amsterdam. Durante il 2022, inoltre, l’aeroporto di Schipol ha affrontato problemi come lunghe code e numerose cancellazioni. Con meno voli, tutto sarebbe più gestibile e anche la zona circostante l’aeroporto sarebbe più vivibile per esseri umani e fauna locale. Negli anni alcune compagnie aeree virtuose stanno studiando metodi e accortezze per produrre meno C02, ad esempio utilizzando carrelli del catering meno pesanti e in generale alleggerendo il peso del velivolo. Sicuramente, però, la scelta di Schipol è ben più significativa.