Da Milano a Capo Nord in bici: il viaggio che rispetta l’ambiente

Viaggiare strizzando l'occhio all’ambiente è possibile, ma comporta grossi sacrifici. Lo sa bene Riccardo Oliva, un ventiduenne che si è messo in testa di arrivare a Capo Nord, in Norvegia, partendo da Milano e attraversando nel viaggio 13 stati, macinando 4500 chilometri in sella alla sua bici.

Il giovane avventuroso è partito dal Duomo e viaggerà per circa 2/3 mesi. Dormià principalmente in tenda o cercando ospitalità lungo il percorso. Sicuramente una vacanza alternativa non proprio all’insegna del dolce far niente, ma che esperienza!

Un viaggio a impatto quasi zero che vuole anche sensibilizzare sulla cura per l’ambiente. La sua idea è quella di raccontare i metodi usati dai paesi del Nord Europa "per preservare e prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo". Il 22enne sta cercando sostegno economico sulla piattaforma GoFundMe e scrive che il suo intento è quello di "trasmettere a cuore aperto quanto un viaggio immerso nella natura, a contatto con persone di stati diversi, con la possibilità di fermarsi dove e quando si vuole viaggiando a bassa velocità possa aiutare a conoscere sé stessi e il mondo che ci circonda in un modo davvero sano e umile". Il giovane però non parte impreparato: appassionato di trekking, pesca sportiva e immersione, ha già affrontato più di 300 notti in tenda e più di 5000 km di viaggio in bicicletta in Italia e Olanda. Lo scorso anno ha attraversato 11 regioni italiane, percorrendo 1200km in bicicletta e 400km in treno per arrivare a Palermo, ritorno comodamente in traghetto però!