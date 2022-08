Il cane abbaia? I vicini mettono per 6 ore a palla “Who let the dogs out”

Saphire Jess ha condiviso il suo critico rapporto con i vicini (e soprattutto con il loro cane) su TikTok: il cane dei vicini abbaia per buona parte della notte disturbando il sonno della sua famiglia e soprattutto dei suoi figli che devono andare a scuola. I vicini non si sono mostrati molto collaborativi e lei li ha ripagati con una piccola tortura acustica: ha messo per 6 ore di fila la canzone “Who let the dogs out” al massimo volume possibile. Prima di arrivare a questa soluzione estrema, la donna ha fatto segnalazione alla polizia e ha chiesto ai vicini di fare qualcosa, ma la loro risposta è stata che il cane era vecchio e non c’era nulla da fare. "Dunque ho affrontato la questione da sola - ha detto - mi sono seduta con uno speaker di fronte alla casa del vicino e ho fatto andare tutto volume la canzone 'Who Let The Dogs Out' di Baha Men per sei ore". Una punizione esemplare, chissà se i vicini abbiano imparato la lezione o se invece non abbiano colto l’ironia.