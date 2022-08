La famiglia reale spagnola in vacanza a Maiorca: i litigi tra Letizia Ortiz e l’ex regina Sofia sono acqua passata

Sembrano una famiglia qualsiasi che si gode le ferie, anzi una famiglia felice: Letizia Ortiz, il marito Felipe e le figlie, Leonor e Sofia, rispettivamente 16 e 15 anni e insieme a loro anche la regina emerita Sofia e sua sorella minore, Irene di Grecia. Tutti insieme appassionatamente dopo una bella cena al ristorante Ola de Mar, come dei turisti qualunque. E in effetti non ci sarebbe niente di strano, se non che tra la Regina e la suocera non è sempre scorso buon sangue. Era il 2018 quando, proprio a Maiorca, le due donne erano state viste discutere in maniera decisamente accesa mentre uscivano dalla Cattedrale dopo la messa di Pasqua. Scena ripresa dalle telecamere e ampiamente discussa, ma senza che si sia mai saputo nulla di più sulle origini della discussione. Si sa, certamente, che la suocera non hai mai visto di buon occhio l’unione del figlio con l’ex giornalista (non nobile) e oggi regina consorte, ma se l’è fatta andare bene, visto l’aut aut del figlio Filippo: “O sposo lei o non mi sposo affatto”.

Gli anni però sembrano aver addolcito i rapporti e oggi la famiglia appare serena, riunita per le ferie nella bellissima Maiorca. D’altronde sono successe cose ben più gravi in famiglia, come dopo la fuga di Juan Carlos I di Spagna negli Emirati Arabi (per presunte ragioni fiscali) e i divorzi delle figlie maggiori. In fondo il matrimonio di Felipe e Letizia sembra il male minore e anzi, appare solido come lo è la tradizione delle vacanze Marivent per l'estate. E il resto conta poco!