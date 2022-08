Secondo i bambini bacon e hot dog crescono sugli alberi

Beata innocenza: molti bambini statunitensi sono convinti che molti alimenti di origine animale si trovino già pronti sugli alberi. Lo ha rivelato una ricerca scientifica: secondo il 41% dei bambini degli Stati Uniti di età compresa tra i 4 e i 7 anni crede che gli hamburger, gli hot dog e la pancetta provengano da delle piante. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Journal of Enviromental Psychology.

Se da un lato le risposte dei piccoli fanno ridere, dall’altro significa che non hanno la più pallida idea di cosa mangiano: circa la metà non conosce da dove proviene realmente il cibo. Il 47% dei bambini ritiene che il formaggio sia di origine vegetale e le patate fritte di origine animale. La maggior parte degli intervistati crede che il pollo, la mucca e il maiale non siano commestibili, ma l’1% è convinto che si possa mangiare la sabbia.

Sarebbe divertente capire anche quale sia il livello di consapevolezza sul cibo degli adulti. In ogni caso un bel ripasso generale per grandi e piccini, non guasterebbe.