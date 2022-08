Stress da rientro: ecco come affrontarlo e sconfiggerlo

Il The Guardian lo definisce Post vacation syndrome, e noi volgarmente lo chiamiamo “stress da rientro”, ma in sostanza ci riferiamo sempre a quel malessere che ci colpisce quando dobbiamo fare ritorno in ufficio, alle nostre scrivanie in casa oppure sul nostro posto di lavoro. Secondo il quotidiano inglese ci sono alcune città in cui si soffre di più e tra queste c’è la nostra frenetica Milano: “Perfino pensare al ritorno alla quotidianità, fatta di scadenze e mansioni da portare a termine, dopo un periodo di stop può essere alquanto traumatico e deprimente, nella stessa misura in cui ci siamo rilassati e svagati durante un viaggio”.

Ma come si cura questa brutta malattia? Lo picoterapeuta Marco Fracconi, intervistato dal Coirriere della Sera, ha suggerito alcune piccole regolette:

Tornare dalel vacanze con qualche giorno di anticipo per riambientarsi, fare un po’ di sport e organizzare qualcosa di piacevole come rivedere gli amici che non si vedono da prima delle ferie: “Rivedere gli amici ‘metropolitani’ — spiega lo specialista —, organizzare una cena o un aperitivo per raccontare dei giorni di ferie (che non vanno dimenticati). Ma anche i piccoli gesti ci aiutano, soprattutto quelli sensoriali: passeggiare al parco, annusare un fiore, ascoltare le canzoni che ci emozionano e mangiare bene”

Sfruttare lo smartworking se è previsto. Tra l’altro dal 1° settembre il lavoro agile deve essere regolato da accordi interni e vediamo come cambierà.

Adottare uno stile di vita sano: ritrovare un corretto ritmo sonno/veglia adatto ai ritmi di lavoro, mangiare molta frutta, diminuire l’alcol e fare esercizio, soprattutto all’aperto: lo sport, meglio se outdoor, aumenta il livello nel sangue di endorfine, sostanze con euforizzanti e antidepressive.

Con un po' si sforzi e buon umore, il rientro si può affrontare senza troppi traumi!