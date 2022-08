Regina Elisabetta: i medici sono preoccupati per la sua salute

La regina Elisabetta potrebbe nominare il nuovo premier britannico dalla sua residenza in Scozia, al castello di Balmoral dove sta trascorrendo le vacanze estive e in cui forse si fermerà ancora per i suoi problemi di mobilità. A riferirlo è stato il quotidiano Sun, aumentando i rumors sul precario stato di salute della sovrana. A inizio settembre, nel Regno Unito si svolgeranno le elezioni e la regina avrà il consueto compito di nominare un nuovo primo ministro. Solitamente la cerimonia si tiene a Buckingham Palace o al Castello di Windsor, e la Regina era convinta che così sarebbe stato, al termine dele vacanze. La monarca ha 96 anni e alcuni problemi di deambulazione, a causa dei quali ha dovuto saltare molti dei suoi impegni ufficiali e, secondo quanto riferito, si stanno valutando piani di emergenza per trovare soluzioni alternative. In più c’è un ulteriore indizio che preoccupa: le assidue visite del principe Carlo all’anziana madre appaiono sospettorse, visto chesi tratta di una consuetudine non così abituale in passato.

Nel frattempo l’erede al trono, il principe Carlo ha confermato l’esclusione del fratello Andrea da ogni tipo di presenza o ruolo all'interno dell’ambiente reale. Le figlie Beatrice ed Eugenie hanno supplicato di riprendere a Corte il reale caduto in disgrazia dopo lo scandalo dei presunti abusi sessuali. Ma la risposta di Carlo è stata netta, secondo il Sun on Sunday: "Non c'è alcuna possibilità", avrebbe risposto il futuro re alle giovani principesse. Il principe del Galles vuole quindi rispettare la decisione della Regina Elisabetta di privare Andrea dei suoi ruoli reali e del titolo di Sua Altezza Reale.