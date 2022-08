Carolina Marconi dopo aver sconfitto il cancro parteciperà al GFVip

Carolina Marconi sarà nuovamente una concorrente della casa del Grande Fratello, questa volta però si tratterà della versione “Vip”, dedicata ai personaggi famosi e arrivata ormai alla settima edizione. La prima volta che partecipò al reality fu 18 anni fa. Ora Carolina ha 43 anni e un vissuto decisamente diverso. Lo scorso gennaio ha annunciato di aver vinto la sua battaglia contro il cancro e si è così potuta godere le vacanze d’amore con il compagno Alessandro Zulli. Ora è pronta per una nuova avventura televisiva. Durante la sua partecipazione al programma avrà sicuramente modo di parlare dei temi a lei cari: la maternità, ad esempio. “È sempre e senza dubbio il sogno più grande”, aveva dichiarato a Chi a luglio. “A questo punto ho finito con le terapie, con le chemio, sto facendo soltanto la cura ormonale e quella dura cinque anni". In quell’occasione aveva anche criticato il sistema di adozione italiano che la discriminava proprio per la sua storia clinica: “Ho avuto un tumore e per lo Stato non posso adottare”, si era sfogata la showgirl, che spera ancora di poter dare alla luce o adottare un figlio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Insieme alla showgirl parteciperà sicuramente al GFvip Giovanni Ciacci, mentre per gli altri possibili concorrenti si tratta solo di voci che rimandano ad Antonino Spinalbese, Gegia, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Pamela Prati, George Ciupilan e Chadia Rodriguez. Per scoprire ufficialmente i volti del reality vip occorre attendere il via del programma, fissato per il 19 settembre.