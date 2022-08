Se volete cambiare vita ci sono città in cui si spende poco e si vive bene

Settembre è il periodo giusto per bilanci e nuove avventure. Molti di voi staranno addirittura pensando di trasferirsi. In questo periodo iniziano nuovi corsi universitari, master e le aziende sono alla ricerca di personale nuovo.

Di posti nel mondo belli da vedere o da vivere ne esistono parecchi, ma restringiamo il campo all’Europa per facilitare la gestione pratica e amministrativa del trasferimento. Un ricerca, pubblicata su molti siti internazionali, ha suggerito 3 mete ideali per un trasferimento di medio o lungo termine. Al primo posto c’è Valencia, in Spagna. Valencia è una città bellissima, molto amichevole; la città ideale per trascorrere un periodo o trasferirsi, qui è possibile trovare casa rapidamente e anche un impiego. Ciliegina sulla torta: la vita è meno cara che in una grande città italiana.

Dopo Valencia, la città più suggerita è Alicante, sempre in Spagna. Pare che la qualità della vita qui sia eccezionale e ad un costo decisamente più basso che da noi o in altre città europee più famose. Qui bastano mille euro per fare la bella vita. Infine al terzo posto come città in cui andare a soggiornare, c’è Lisbona, la capitale portoghese. Essendo una capitale, qui troverete ricchezza culturale e fermento, ma a prezzi più accessibili che nelle altre capitali. Una meta stupenda per un nuovo inizio.

Allora guardatevi bene intorno, salutate tutti e partite verso una nuova avventura!